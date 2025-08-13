ABD'de Filistin Destekçileri, İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef almasını protesto etti.

Göstericiler, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılara tepkilerini ellerindeki tencere ve tavalara vurarak gösterdi.

Gazze'de devam eden İsrail soykırımını haberleştiren gazetecilerin hedef alınmasını da protesto eden göstericiler, "İsrail gerçeği öldürmek için tüm gazetecileri öldürüyor.", "İmhayı durdurun.", "Çalınmış topraklarda barış olmaz." ve "Soykırımı örtemezsiniz." yazılı pankartlar taşıdı.

New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri, çok sayıda Filistin destekçisi göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisine göre, bu saldırıyla birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü medya çalışanlarının sayısı 238'e yükseldi.

ABD desteğiyle yürütülen saldırılar sonucu 61 bin 599 Filistinli yaşamını yitirdi, 154 bin 88 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce insan yerinden edilirken, aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu birçok kişi kıtlık nedeniyle hayatını kaybetti.