ABD'de Federal Hükümetin Kapanması Uçuşları Etkiliyor

WASHINGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD'de federal hükümetin 40 gündür kapalı olması nedeniyle pazar günü ülke genelinde 2.000'den fazla uçuş iptal edildi. Uçuş bilgilerini paylaşan FlightAware verilerine göre, 8.000'in üzerinde uçuş da ertelendi.

Federal Havacılık İdaresi'nin zorunlu uçuş azaltma politikasının cuma günü yürürlüğe girmesiyle iptal edilen uçuş sayısı perşembe günü 202 iken cuma günü 1.025'e, cumartesi günü ise 1.566'ya yükseldi.

1 Ekim'de başlayan kapanma, izne ayrılan hava trafik kontrolörlerinin sayısının artmasına ve birçok kontrolörün fazla mesai yapmasına neden oldu.

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi personel sorununu hafifletmek ve hava sahası güvenlik risklerini azaltmak amacıyla cuma gününden itibaren ülke genelindeki 40 büyük havalimanında kapasiteyi yüzde 10 oranında azaltacağını duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy pazar günü CNN'e yaptığı açıklamada, "Durum daha da kötüye gidecek. Şükran Günü'nden önceki iki haftayı düşünüyorum. Bu günlerde hava yolculuğunun iyice azaldığını göreceksiniz" dedi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ise aynı gün CBS'e verdiği demeçte, insanların Şükran Günü'nde seyahat etmemesi halinde "yılın dördüncü çeyreğinin ciddi şekilde olumsuz etkilenebileceğini" belirtti.