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ABD'de Facebook, Instagram ve Whatsapp Çöktü

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ABD'de Facebook, Instagram ve Whatsapp Çöktü

LOS ANGELES, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'de basında çıkan haberlere göre, Çarşamba günü ülkedeki Meta Platforms'un sosyal medya uygulamaları çöktü.

LOS ANGELES, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'de basında çıkan haberlere göre, Çarşamba günü ülkedeki Meta Platforms'un sosyal medya uygulamaları çöktü.

18.000'den fazla Instagram kullanıcısı ile 13.000 Facebook kullanıcısı uygulamalara erişmekle ilgili sorun bildirdi.

Birçok kullanıcı, endişelerini ve öfkelerini Twitter üzerinden dile getirdi.

Kesintiye neyin neden olduğu bilinmiyor.

Meta, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek haftalarda Facebook ve Instagram'a geri dönmesine izin vereceğini, böylece 2021'deki Kongre Binası isyanı sonrasında hesaplarına uygulanan iki yıllık askıya alma işleminin sona ereceğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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