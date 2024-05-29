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ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü

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ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü. Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 700 kadar uçuş ertelendi.

- ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü

DALLAS - ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü.

ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.

Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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