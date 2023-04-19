Üye Girişi
Haberi Paylaş
ABD'de etanol üretim tesisindeki patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı

ABD'de etanol üretim tesisindeki patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı

Güncel Haberler

WOOD ABD'nin Nebraska eyaletinde etanol yakıt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

WOOD ABD'nin Nebraska eyaletinde etanol yakıt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, Nebraska'ya bağlı Wood River kasabasındaki patlamaya iş yerindeki bir kazanın yol açtığını açıkladı.

Kaza nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere yaralanan 4 işçi ise hastaneye sevk edildi.

Üretici Green Plains, patlamanın sıvı tankının bakım ve onarımı sırasında gerçekleştiğini açıklanarak, kaza ve can kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title