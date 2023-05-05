ABD'de eski diplomat ve akademisyenler Biden'dan Tunus'a yardımları durdurmasını istedi

ABD'de akademisyen, eski diplomat ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in muhalefete baskı yaptığı gerekçesiyle Tunus hükümetine yapılan tüm yardımları askıya alması çağrısında bulundu.

ABD'de akademisyen, eski diplomat ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'a, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in muhalefete baskı yaptığı gerekçesiyle Tunus hükümetine yapılan tüm yardımları askıya alması çağrısında bulundu.

Grup, Biden'a yazdığı mektupta, Said'in Tunus'ta muhaliflere, gazeteciler ve aktivistlere uyguladığı baskılara işaret etti.

Mektupta, ABD'ye Tunus'a tüm yardımlarını "derhal askıya alma" çağrısı yapılırken "ABD, içişleri, savunma ve adalet bakanları da dahil olmak üzere Said ve destekçilerine yaptırım uygulamalı ve bu bakanlıklara herhangi fon, eğitim veya ekipman sağlamamalıdır. Gazetecilere, aktivistlere ve muhaliflere zulmediyorlar." ifadelerine yer verildi.

Said hükümetinin "muhalefete, gazeteci ve aktivistlere baskılarını" ABD'nin yardım, kredi ve övgülerle ödüllendirmemesi gerektiği" vurgulanan mektupta, "Vergi mükelleflerimizin dolarlarını ve meşruiyetimizi Said'e ödünç vermek, diğer popülist liderleri demokratik kurumları ortadan kaldırmaktan kendilerinin de sıyrılabileceklerine inanmaya yalnızca teşvik edecektir. ABD, dünya çapında demokrasileri desteklemek konusunda gerçekten ciddiyse demokratik gerilemenin gerçek bedelleri olduğuna dair bir sinyal göndermelidir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında ABD'nin eski Tunus Büyükelçisi Jake Walles, ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Elliot Abrams ve siyaset bilimci Francis Fukuyama da bulunuyor.

Mektup, 20 Nisan'da Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin devlet güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla yargılanmadan tutuklanmasının ardından geldi.