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ABD'de eski cenaze evi sahibi ve annesi "ceset parçaları satmaktan" hapis cezası aldı

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ABD'de eski cenaze evi sahibi ve annesi 'ceset parçaları satmaktan' hapis cezası aldı

ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze evi sahibi ve annesi, yüzlerce cesedi parçalara ayırıp sattıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze evi sahibi ve annesi, yüzlerce cesedi parçalara ayırıp sattıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, savcılık, 46 yaşındaki Megan Hess ve 69 yaşındaki Shirly Koch'un, 2010-2018 yıllarında 560 kadar cesedi izinsiz incelediğini ve bunlara ait parçaları sattığını iddia etti.

İddiaları kabul eden Hess 20 yıl, Koch ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık, Montrose kasabasındaki Sunset Mesa Cenaze Evini işleten Hess'in, hiç yapılmayan ölü yakma işlemleri için ailelerden 1000 dolara kadar ücret talep ettiğini, bazı kişilere ise cenazelerinin parçalarını bağışlamaları karşılığında ücretsiz yakma işlemi teklifinde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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