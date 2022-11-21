ABD'de eş cinsellerin gittiği kulüpte 5 kişiyi öldüren saldırgana cinayet ve nefret suçlaması

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde eş cinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkındaki suçlamalar belli oldu.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde eş cinsellerin bir araya geldiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkındaki suçlamalar belli oldu.

Çevrim içi yayımlanan mahkeme kayıtlarına göre, 22 yaşındaki zanlı Anderson Lee Aldrich, Colorado nefret suçu yasası gereği 5 cinayet ve yaralamalara neden olan ön yargı saikli eylemle suçlandı.

Savcıların talebi üzerine, soruşturmayı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle Aldrich'in suçlanmasıyla ilgili detayları ortaya koyan mahkeme belgelerinin açıklanamaması için mühürlendiği kaydedildi.

Saldırı gecesi yaralı olarak ele geçirilen Aldrich'in hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

Colorado eyaletinin Colorado Springs şehrinde 19 Kasım gecesi eş cinsellerin gittiği bir gece kulübünde sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı.

AR-15 tipi yarı otomatik silah kullanan saldırgan yaralı olarak ele geçirilirken, saldırının nedeninin henüz belirlenmediği ve soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yerel polisin ortaklaşa yürüttüğü aktarılmıştı.

Florida'nın Orlando kentinde 2016'da benzeri bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 49 kişi hayatını kaybetmişti.