ABD'de Enflasyon Haziran'da Yüzde 9,1 Artışla Son 40 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

ABD'de TÜFE, Mayıs ayındaki yüzde 8,6'lık sıçramanın ardından Haziran'da, Kasım 1981'de sona eren dönemden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

WASHINGTON, 13 Temmuz (Xinhua) -- ABD Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü bildirdiğine göre, ABD'de Haziran ayında tüketici enflasyonu bir yıl önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çalışma Bakanlığı'nın Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, Nisan ayından Mayıs ayında kadar yüzde 1,0 artan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Mayıs ayından Haziran ayına kadar yüzde 1,3 yükseldi. TÜFE enflasyonu, Mayıs ayındaki yüzde 8,6'lık sıçramanın ardından Haziran'da, Kasım 1981'de son eren dönemden bu yana en yüksek 12 aylık artışa işaret etti. Geçen yılın Ekim ayından bu yana yüzde 6'nın, Mart ayından bu yana ise yüzde 8'in altına düşmeyen TÜFE, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yükselen enflasyonu kontrol altına almak için uzun bir yol katetmesi gerektiğini net biçimde hatırlatıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki ABD Merkez Bankası binası, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

Merkez bankası, Mart ayında sıfıra yakın olan hedef federal fon faiz oranlarını çeyrek puan artırmış ve yükselen enflasyonu frenlemek için sıkılaştırma sürecini başlatmıştı. Mayıs ayında FED, söz konusu oranı yarım puan daha artırmıştı. FED, Haziran ayında ise faiz oranını dörtte üç oranında artırmış ve bu 1994'ten bu yana gerçekleştirilen en sert artış olmuştu. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç bırakıldığı çekirdek TÜFE, bir önceki ay yüzde 0,6'lık artışın ardından Haziran ayında yüzde 0,7 yükseldi. Çekirdek TÜFE, Mayıs ayında yüzde 6,0 düzeyine tırmandıktan sonra son 12 ayda yüzde 5,9 oldu. Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun raporuna göre ay boyunca tüm bileşik endeksler artarken, en çok artış barınma, ikinci el otomobil ve kamyonlar, sağlık, motorlu taşıt sigortası ve yeni araçlarda yaşandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'daki bir süpermarketteki manav reyonu görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Benzin endeksinin yüzde 11,2 artmasıyla enerji endeksi Haziran ayında yüzde 7,5 artarken, TÜFE'deki artışın neredeyse yarısına katkıda bulundu. Enerji endeksi geçen yıldan bu yana yüzde 41,6 artarken, bu artış Nisan 1980'den bu yana en yüksek 12 aylık artış oldu. Gıda endeksi ise Haziran ayında yüzde 1,0 arttı. Gıda endeksi Haziran'da sona eren 12 aylık dönemde yüzde 10,4 artarken bu 1981 yılının Şubat'ında sona eren dönemden bu yana gerçekleşen en yüksek 12 aylık artış oldu. IMF, ABD ekonomisinin gözden geçirilmesi için yıllık 4. Madde konsültasyonlarını tamamladıktan sonra Salı günü pandemi şokunun ardından yaşanan hızlı toparlanmaya "enflasyonda geniş tabanlı bir artışın" eşlik edeceğini ve bunun hem ABD hem de küresel ekonomi için "sistemik riskler" oluşturduğunu kaydetmişti.

Xinhua / Güncel