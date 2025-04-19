ABD'de eğitim gören yabancı öğrenciler görüşlerini ifade etmeye çekiniyor

ABD yönetiminin üniversitelerde yapılan Filistin'e destek gösterilerine katılan yabancı öğrencilere yönelik sert uygulamaları sonrası, ülkede eğitim gören yabancı öğrenciler, görüşlerini dile getirmekten çekiniyor.

Donald Trump'ın yönetime geçmesinin ardından uygulamaya giren yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali ve bazı öğrencilerin sınır dışı edilme talebiyle gözaltına alınması, ABD kampüslerinde özellikle de yabancı öğrencilerin alışkanlıklarını değiştirmesine neden oldu.

Anadolu Ajansı son dönemde Trump yönetiminin federal fonları kesmekle tehdit ettiği Harvard üniversitesi kampüsünde öğrencilerin nabzını tuttu.

Harvard yönetiminden yabancı öğrencilere "haklarınızı bilin" başlıklı yazı

AA'nın ABD'nin en köklü üniversitelerinden olan Harvard'ın kampüsünde görüştüğü yabancı öğrencilerin ülkeleri farklı olsa da korkuları aynı: Vizelerinin iptal edilmesi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kenti ülkenin en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapan bir öğrenci ve bilim şehri olarak biliniyor. Bilgisayar mühendisliği, mühendislik, tıp, hukuk ve finans dallarında dünyanın dört bir yanından 44 bini aşkın öğrenci ile ülkenin en kalabalık yabancı öğrenci nüfusuna sahip.

Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören 6 bin 793 yabancı ülke vatandaşı, okulda eğitim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 27'sini oluşturuyor. Geldikleri ülkelerin en parlak öğrencilerini temsil eden bu gençler ABD'de düşüncelerini ifade edemez hale geldikleri için şaşkın ve korkuyor.

Fonların kesilmesi ile ilgili ülke çapında 17 Nisan tarihinde yapılan gösterilere üniversitedeki pek çok yabancı öğrenci katılmadı. Katılanlar da fişlenmemek için yüzlerini gizledi. Öğrenciler Filistin veya üniversite fonları ile ilgili konularda sosyal medyada haber bile paylaşmaktan çekiniyor.

Harvard Üniversitesi, kampüste bulunan yabancı öğrencileri etkisi altına alan bu endişe ve korku atmosferini dağıtmak için "haklarınızı bilin" başlıklı e-postalar atarak onları süreçle ilgili bilgilendiriyor. Aynı başlık altında üniversite kampüsünde seminerler düzenlenerek öğrencilerin soruları yanıtlanıyor.

Birçok yabancı öğrenci ABD'ye alınmama kaygısıyla yaz tatili için ülkesine gitmeyecek

Harvard Üniversitesi kampüsünde geçirdiğimiz yarım gün süresince pek çok yabancı öğrenci ile görüşme fırsatımız oldu. Ancak hiç biri kamera karşısında konuşmak istemedi. Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün Boston'da apar topar gözaltına alınması ve sınır dışı edilmek talebiyle hakim karşısına çıkarılması tüm yabancı öğrencileri dehşete düşürmüş.

Kuzey Afrika kökenli Fransız bir öğrenci bu yaz ailesinin kendisini görmeye geleceğini, tatil için Fransa'ya gitmek istemediğini söyledi.

"Çok çılgın zamanlardan geçiyoruz. Üniversitede yapılan bir kaç eyleme alkış tutarak destek verdim. Gayet doğal olarak da sosyal medyadan paylaşımlarda bulundum. Hiç birini silmedim, yasa dışı bir eylemde de bulunmadım. Ama bu koşullar altında ne olabileceğini ön göremiyoruz artık. Yönetimin (ABD) nasıl bir yol izleyeceği belli olana kadar ülkeden çıkmayacağım." diye konuşan üçüncü sınıf öğrencisi, son senesini bitirip mezun olmadan ABD sınırları dışına çıkmamakta kararlı. Öğrenci, eski sosyal medya paylaşımlarını silmese de "Yeni paylaşımda bulunmuyorum artık." dedi.

Harvard kampüsünü İngiltere'den gelen arkadaşlarına gezdiren İtalyan bir öğrenci de aynı endişeleri paylaşıyor. Görüntüsünün çekilmesini istemeyen İtalyan öğrenci, Filistin ve dünyadaki haksızlıklara karşı duyarlılık oluşması için yapılan eylemlerin Hristiyan ve Avrupa kökenli ülkelerden gelen öğrenciler için bile tehlikeli hale geldiğini belirtti.

"Vizelerimizin iptal edilmesi endişesi gerçek. Bunu hafife almamız mümkün değil." diyen İtalyan öğrenci, bu durumun Müslüman öğrenciler için çok daha büyük riskler taşıdığını tahmin ettiğini kaydetti.

Harvard Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim gören Arap bir öğrenci, yönetimin öğrencileri fişlemek için algoritma kullandığını düşünüyor.

"ABD'li öğrencilerin verileri kanunlarla güvence altında. Yabancı öğrencilerin tüm telefon, iletişim ve konum bilgilerine ulaşabilirler. Konu ulusal güvenlik olunca yabancı öğrencilerin verilerinin kişiselliği ve gizliliği kalmaz." ifadelerini kullanan bilgisayar programcılığı öğrencisi, kampüs içindeki güvenlik kameralarını göstererek "Bu kameralara girip bizleri 24 saat izleyebilirler. Size ismimi söyleyip söylemememin bir önemi de yok." dedi.

Kampüsten rastladığımız Türk öğrenciler de endişeli. Rümeysa Öztürk'ün başına gelenler, gerek Boston kentinde gerekse ABD'nin diğer bölgelerinde okuyan öğrencileri daha dikkatli olmaya zorluyor. Rümeysa'nın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurları tarafından gözaltına alınması, onu ABD'de yabancı öğrencilere yönelik baskıların simgesi haline getirdi. Bu da Türk öğrenciler üzerindeki psikolojik baskıyı bir kat daha arttırdı. Kampüste karşılaştığımız Türk öğrenciler bu nedenle sorularımız yanıtlamak istemediklerini dile getirdi.

Trump yönetimi ve Harvard Üniversitesi karşı karşıya

Devletten ve bağışçılardan gelen fonlar sayesinde dünya çapında araştırmalara imza atan Harvard Üniversitesi "dünyanın en iyi ilk on okulu" listesinde birinci sırada yer alıyor.

Trump yönetimi Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Gelinen son noktada ise ABD yönetimi, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

ABD yönetimi, üniversitelere yönelik finansal kesinti ve soruşturmaları, özellikle üniversite yönetimlerini Filistin'e destek gösterilerini engellemeleri yönünde baskı uygulamak için kullanıyor. Bu konu açılan karşılıklı davalar ile yargıya taşınmış durumda.

Ancak öğrencilere göre, üniversite kampüslerinde düşünce özgürlüğünü baskı altına alan en önemli gelişme ABD yönetiminin Filistin'e destek gösterisi yapan öğrencilere uyguladığı vize iptali ve sınır dışı uygulamaları geliyor.???????