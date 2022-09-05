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ABD'de düşen deniz uçağındaki 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp

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ABD'de düşen deniz uçağındaki 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp

ABD"nin Washington eyaletindeki Puget Boğazı'na deniz uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.

ABD"nin Washington eyaletindeki Puget Boğazı'na deniz uçağının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi kayboldu.

Sahil Güvenlik yetkilileri, Puget Boğazı'na düşen deniz uçağında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişinin kaybolduğunu söyledi.

Dört Sahil Güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçağın, yakınlardaki kurtarma ve kolluk kuvvetleriyle kapsamlı arama başlattığı belirtildi.

Yetkililer, iki geminin gece boyunca ve hava devriyelerinin günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Uçağın San Juan Adaları'ndaki turizm merkezi Friday Harbor'dan Seattle'ın güneyindeki Renton'a uçtuğu bildirildi.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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