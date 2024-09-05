Üye Girişi
Haberler

ABD'de dört kişinin öldüğü silahlı saldırıda şüphelinin kimliği belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinde dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray olduğu açıklandı.

ABD'de dört kişinin öldüğü silahlı saldırıda şüphelinin kimliği belli oldu

ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletinde dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray olduğu açıklandı.

Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Georgia Soruşturma Bürosu Direktörü Chris Hosey, iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki erkek öğrenci Colt Gray olduğunu duyurdu. GBI, tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada ise şüphelinin hayatta olduğu ve gözaltında olduğu duyuruldu.

ABD medyasında yer alan haberlerde okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği duyuruldu. Güvenlik güçleri, tehdit telefonunun kaynağına ilişkin incelemeleri sürdürüyor. Saldırı sonrasında okulun yer aldığı Barrow County'deki tüm okullarda yüksek güvenlik önlemleri alındı. Federal Soruşturma Bürosu Atlanta Sözcüsü Tony Thomas, FBI'ın durumu takip ettiğini ve FBI birimlerinin sahada yerel güvenlik güçlerine destek sağladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden da silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada Biden, "Jill ve ben, anlamsız silah şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Düşüncelerimiz, saldırıda hayatta kalan ve hayatları sonsuza kadar değişen kurbanlar ile birlikte. Winder, Georgia'da neşe dolu bir okula dönüş sezonu olması gereken bu dönem, silah şiddetinin toplumumuzu nasıl parçaladığını bir kez daha korkunç bir şekilde hatırlatan bir olay haline geldi. Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bunu normal olarak kabul etmeye devam edemeyiz" dedi.

ABD'de ateşli silah şiddeti verilerini toplayan Gun Violence Archive isimli kuruluşun verilerine göre ABD'de sadece bu yıl içerisinde, en az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan AK Parti dönemi için olay iddia
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte yılın düğününden özel görüntüler

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 'Evet' dedi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5-6 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer elektrik kesintisi 5-6 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi 5-6 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Soma, Şehzadeler elektrik kesintisi 5-6 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Buca, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi 5-6 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kimdir, hangi, partiden seçildi? 5-6 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi 5-6 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Eylül Esenler, Esenyurt, Bağcılar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Kandil günleri Osimhen'in forma numarası kaç?
title