ABD'de dört kişinin öldüğü silahlı saldırıda şüphelinin kimliği belli oldu

ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletinde dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki öğrenci Colt Gray olduğu açıklandı.

Georgia eyaletinde yer alan Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Georgia Soruşturma Bürosu Direktörü Chris Hosey, iki öğrenci ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisinin 14 yaşındaki erkek öğrenci Colt Gray olduğunu duyurdu. GBI, tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada ise şüphelinin hayatta olduğu ve gözaltında olduğu duyuruldu.

ABD medyasında yer alan haberlerde okulun bugün bir tehdit telefonu aldığı ve telefonda bugün beş ayrı okulda silahlı saldırı gerçekleştirileceği ve Apalachee okulunun bunların ilki olacağı söylendiği duyuruldu. Güvenlik güçleri, tehdit telefonunun kaynağına ilişkin incelemeleri sürdürüyor. Saldırı sonrasında okulun yer aldığı Barrow County'deki tüm okullarda yüksek güvenlik önlemleri alındı. Federal Soruşturma Bürosu Atlanta Sözcüsü Tony Thomas, FBI'ın durumu takip ettiğini ve FBI birimlerinin sahada yerel güvenlik güçlerine destek sağladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden da silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada Biden, "Jill ve ben, anlamsız silah şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Düşüncelerimiz, saldırıda hayatta kalan ve hayatları sonsuza kadar değişen kurbanlar ile birlikte. Winder, Georgia'da neşe dolu bir okula dönüş sezonu olması gereken bu dönem, silah şiddetinin toplumumuzu nasıl parçaladığını bir kez daha korkunç bir şekilde hatırlatan bir olay haline geldi. Ülke genelinde öğrenciler, okuma yazma öğrenmek yerine ateş edildiğinde nasıl eğilmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Bunu normal olarak kabul etmeye devam edemeyiz" dedi.

ABD'de ateşli silah şiddeti verilerini toplayan Gun Violence Archive isimli kuruluşun verilerine göre ABD'de sadece bu yıl içerisinde, en az dört veya daha fazla kişinin vurulduğu toplam 385 silahlı saldırı gerçekleştirildi.