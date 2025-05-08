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ABD'de Doğum Sayıları Artış Gösterdi, Ancak Hala Tarihsel Düşük Seviyelerde

ABD'de Doğum Sayıları Artış Gösterdi, Ancak Hala Tarihsel Düşük Seviyelerde
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CDC'nin raporuna göre, ABD'de 2024 yılında doğum sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3,6 milyona ulaştı. Ancak doğurganlık oranları, korunması gereken seviyenin altında kalmaya devam ediyor.

NEW YORK, 8 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) bu hafta başında yayımladığı son rapora göre, ABD'de doğum sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3,6 milyona ulaştı. Ancak bu hafif artışa rağmen doğum sayıları hala tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrediyor.

CDC verilerine göre, 2015 ile 2020 yılları arasında ABD'de doğum sayısı her yıl ortalama yüzde 2 oranında azaldı. 2024 boyunca doğum oranlarında dalgalanmalar yaşandığı da raporda belirtildi.

Dünya genelindeki doğurganlık oranı günümüzde kadın başına 2,25 doğum seviyesine gerilemiş durumda; bu, 1990 yılına göre kadın başına yaklaşık bir çocuk daha az anlamına geliyor. ABD'de ise doğurganlık oranı kadın başına 1,62 doğum olarak ölçüldü.

Mevcut doğurganlık oranı, ABD nüfusunun azalmadan korunabilmesi için gereken 2,1'lik yenilenme oranının altında kalıyor.

USA Today verileri açıkladığı haberinde, "Küresel doğum oranları düşmeye devam ederken, Trump yönetimi ABD için bu gidişatı tersine çevirmeyi amaçlayan politikaları değerlendirdiğini açıkladı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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