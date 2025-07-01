ABD'de Dış Yardımlar USAID'den Dışişleri Bakanlığı'na Geçti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID'in kapatıldığını ve dış yardım programlarının artık Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceğini açıkladı. Rubio, bu değişikliğin daha fazla hesap verebilirlik ve etkinlik sağlayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkenin dış yardım programlarını yürüten Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) faaliyetlerinin Dışişleri Bakanlığına devredildiğini "Hükümet destekli verimsizlik dönemi sona erdi." ifadeleriyle duyurdu.

Rubio, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Hükümet destekli verimsizlik dönemi sona erdi." ifadeleriyle USAID'in resmen kapatıldığını açıklayan Rubio, bundan böyle dış yardım programlarının vatandaşlara karşı "hesap verilebilir" olacağını savundu.

Rubio, USAID'in on yıllardır çok başarı gösteremediğini savunarak "Küresel sahnede, cömertliğimizden en çok fayda sağlayan ülkeler genellikle karşılık vermekte başarısız oldu." yorumu yaptı.

USAID'in dış yardım sağlamayı bugün itibarıyla resmi olarak durduracağını bildiren Rubio, bundan sonra dış yardım programlarının "ulusal çıkarlar öncelenerek" Dışişleri Bakanlığı tarafından daha fazla "hesap verebilirlik, strateji ve etkinlikle" yürütüleceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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