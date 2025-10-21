ABD'de Din ve Kamusal Hayat: Anket Sonuçları 15 Yılın Zirvesinde

ABD'de yapılan ankette, dinin kamusal hayattaki nüfuzunun arttığını düşünenlerin oranının yüzde 31 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görüldü.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi, şubatta ülke genelinde farklı dini görüşlerden 9 bin 544 yetişkin katılımcıya kamusal hayatta dinin rolüne yönelik görüşlerini sorduğu anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 31'i "dinin Amerikan hayatında etkisinin arttığını" belirtti ve bu oranın, aynı görüş için son 15 yılda kaydedilen en yüksek seviye olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 59'u da dinin toplum hayatında etkili olmasının olumlu sonuçları olacağını değerlendirdi.

Öte yandan, dinin ABD toplumundaki rolünün düşüşte olduğunu savunan katılımcıların oranı ise geçen yıl yapılan ankette yüzde 80 iken bu yıl yüzde 68'e geriledi.

Katılımcıların sadece 5'te biri dinin ABD toplumuna etkilerini olumsuz değerlendirdi.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin Demokrat Parti seçmenlerine göre ve daha yaşlı katılımcıların gençlere göre dinin kamusal hayattaki rolüne ilişkin daha olumlu bakış açısına sahip olduğu görüldü.