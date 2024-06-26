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ABD'de Dang Humması Vakaları Artıyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki doktorları dang humması vakalarına karşı teyakkuzda olmaları konusunda uyardı. CDC'den yapılan açıklamada, ABD'de dang humması vakalarının artması riskinin görüldüğü belirtildi.

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki doktorları dang humması vakalarına karşı teyakkuzda olmaları konusunda uyardı.

CDC'den yapılan yazılı açıklamada, ABD'de dang humması vakalarının artması riskinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ABD'deki doktorlara bu hastalığa karşı teyakkuzda olmaları uyarısı yapıldı.

Tüm ülkelerde dang humması vakalarının arttığı kaydedilen açıklamada, 1 Ocak - 24 Haziran'da ABD'ye seyahat edenler arasında 745 dang humması vakası tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Amerika kıtasında 1 Ocak - 24 Haziran'da 9,7 milyondan fazla dang humması vakası bildirildiği, bunun 2023 yılının tamamında bildirilen vaka sayısının iki katı olduğu vurgulandı.

Doktorlara, hastalığın belirtileri görülmeden önceki 14 günde dang hummasının sık görüldüğü bölgelerde bulunmuş olan ve ateşi olan kişilerde dang humması şüphesini artırma çağrısı yapılan açıklamada, bu gibi vakalarda tanı testlerinin yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, dang humması vakalarının halk sağlığı yetkililerine zamanında bildirilmesi gerektiği ve hastalığın sık görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgeleri ziyaret edenler arasında sivrisinek ısırmasını önleyici tedbirlerin teşvik edilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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