ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler İran ile nükleer anlaşmayı desteklemeyeceklerini duyurdu

ABD Senatosu'nda bulunan 50 Cumhuriyetçi senatörden 49'u, İran ile ABD arasında muhtemel bir nükleer anlaşmaya destek vermeyeceklerini açıkladı.

Batılı ülkelerle İran arasında yapılan ve ABD'nin dolaylı yoldan katıldığı nükleer görüşme süreci Viyana'da devam ederken, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerden yeni bir adım geldi.

Senatoda bulunan 50 Cumhuriyetçiden 49'u yayımladıkları yazılı açıklamada, ABD ile İran arasında yapılacak yeni bir nükleer anlaşmaya destek vermeyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, İran'ın "insan hakları ihlallerine" işaret edilerek, bu ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının "makul" olmadığı uyarısında bulunuldu.

Söz konusu açıklamaya imza atmayan tek Cumhuriyetçi ise Kentucky Senatörü Rand Paul oldu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump 2017de, selefi Barack Obama döneminde 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulamıştı.