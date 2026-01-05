Haberler

ABD Sağlık Bakanlığı, çocuklara daha az dozda aşı önerecek

Güncelleme:
ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminde değişiklik yaparak bazı aşılama önerilerini azaltacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle, bazı hastalıklar için aşı dozları düşürülecekken, diğer aşılar için ortak klinik karara dayalı bir yaklaşım benimsenecek.

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminin elden geçirileceğini ve daha az dozda aşı önerileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'de çocuklar için mevcut uygulamaya göre daha az aşı önerileceği belirtildi.

Açıklamada, kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı yapılan aşılarla ilgili mevcut önerilerin sürdürüleceği, ancak menenjit, solunum sinsityal virüsü, hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşılama önerilerinin azaltılacağı aktarıldı.

Soğuk algınlığı, Kovid-29 ve rotavirüs aşılarının yapılması konusunda "ortak klinik kararı" esasına dayanılacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sigorta şirketlerinin bu aşıları "herhangi bir ek ücret talep etmeden" karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, göreve geldikten sonra daha önce atanan Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi'nin tüm üyelerini görevden almış ve yerine yeni bir ekip oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

