ABD'de CNN Türk ve Hürriyet temsilcisi saldırıya uğradı

NEW CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğradı.

Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesildi.

SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görüldü.

Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullandı.

AA, çiftlikteki son durumu dron ile görüntülemişti

AA ekibi, FETÖ elebaşının, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları üzerine 31 Mayıs'ta çiftliğe giderek çevredeki son durumu dron ile görüntülemişti.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

AA'nın dron çekimlerine yansıyan görüntülerde, çiftlikte daha önce boş yer olmayan otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görülmüştü.

Yeğeninin iddialarına göre Fetullah Gülen, örgütün karakutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu başta olmak üzere, Barbaros Kocakurt, Mustafa Özcan ve Gülen'in özel doktoru Kudret Ünal tarafından bilinmeyen bir yerde tutuluyor.