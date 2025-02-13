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ABD'de Çin Genel Ticaret Odası'nın Ekonomik İşbirliği Gala Etkinliği

ABD'de Çin Genel Ticaret Odası'nın Ekonomik İşbirliği Gala Etkinliği
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Çin Genel Ticaret Odası ve CGCC Vakfı, ABD ile Çin arasındaki ekonomik işbirliğinin 20. yıldönümünü kutlamak için New York'ta görkemli bir gala düzenledi. 'Bağlantılar Kurmak ve Fırsatlar Yaratmak' temalı etkinliğe 300'den fazla üst düzey yönetici ve yetkili katıldı.

NEW YORK, 13 Şubat (Xinhua) -- ABD'deki Çin Genel Ticaret Odası (CGCC) ve CGCC Vakfı, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin 20. yıldönümünü kutlamak amacıyla salı günü New York'ta görkemli bir gala düzenledi.

"Bağlantılar Kurmak ve Fırsatlar Yaratmak" temasıyla düzenlenen etkinlikte, 300 üst düzey yönetici, hükümet yetkilisi ve kanaat önderi bir araya geldi.

Etkinlik, ABD ve Çin iş dünyaları arasındaki işbirliğini geliştirme ve yeni fırsatlar yaratma konusundaki 20 yıllık kararlılığı onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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