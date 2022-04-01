ABD'de Çekirdek Enflasyon 40 Yılın Zirvesinde - Haberler

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ABD'de Çekirdek Enflasyon 40 Yılın Zirvesinde

DailyMotion.com - Güncel
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Merkez Bankası'nın (FED) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek enflasyon, bir yıl öncesine göre Şubat ayında yüzde 6,4 oranında arttı.

Merkez Bankası'nın (FED) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan çekirdek enflasyon, bir yıl öncesine göre Şubat ayında yüzde 6,4 oranında arttı. Gıda, benzin ve diğer ihtiyaçların fiyatının yükselmeye devam etmesi, Amerikalılar'ı zorluyor

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Merkez Bankası, Enflasyon, Benzin, Güncel, Haberler

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