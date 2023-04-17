ABD'de Büyük Mağazalar Güvenlik Gerekçesiyle Kapanıyor

ABD'nin en büyük gıda şirketlerinden Whole Foods, California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan ve henüz 13 ay önce açılan dev mağazasını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.