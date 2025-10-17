ABD'de Büyük Finansal Kuruluşlar için İklim Risk Yönetimi İlkeleri Kaldırıldı

ABD'de bankacılık düzenleme kurumları, büyük finansal kuruluşlar için iklimle ilgili finansal risk yönetimi ilkelerinin kaldırılacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek için özel ilkelere gerek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut güvenlik ve sağlamlık standartlarının, denetlenen tüm kuruluşların büyüklükleri, karmaşıklıkları ve faaliyetleriyle orantılı etkili risk yönetimine sahip olmasını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Denetlenen kuruluşların, tüm önemli finansal riskleri dikkate alıp uygun şekilde ele alması ve ortaya çıkan riskler de dahil çeşitli faktörlere karşı dayanıklı olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, bankaların iklimle ilgili olaylarda yaşayabileceği kayıplara karşı plan yapmasını zorunlu kılan ilkelerin Ekim 2023'te yayımlandığı anımsatıldı.