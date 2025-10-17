Haberler

ABD'de Büyük Finansal Kuruluşlar için İklim Risk Yönetimi İlkeleri Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD bankacılık düzenleme kurumları, büyük finansal kuruluşlar için iklimle ilgili finansal risk yönetimi ilkelerinin kaldırıldığını duyurdu. Federal Mevduat Sigorta Kurumu, bankaların iklimle ilgili olaylarda yaşayabileceği kayıplara karşı plan yapmaları gerektiğini vurguladı.

ABD'de bankacılık düzenleme kurumları, büyük finansal kuruluşlar için iklimle ilgili finansal risk yönetimi ilkelerinin kaldırılacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek için özel ilkelere gerek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut güvenlik ve sağlamlık standartlarının, denetlenen tüm kuruluşların büyüklükleri, karmaşıklıkları ve faaliyetleriyle orantılı etkili risk yönetimine sahip olmasını zorunlu kıldığı kaydedildi.

Denetlenen kuruluşların, tüm önemli finansal riskleri dikkate alıp uygun şekilde ele alması ve ortaya çıkan riskler de dahil çeşitli faktörlere karşı dayanıklı olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, bankaların iklimle ilgili olaylarda yaşayabileceği kayıplara karşı plan yapmasını zorunlu kılan ilkelerin Ekim 2023'te yayımlandığı anımsatıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Cüneyt Çakır ve Tolga Zengin, UEFA MIP'e katıldı

Herkes merak ediyordu! Cüneyt Çakır bakın nerede ortaya çıktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.