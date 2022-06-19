ABD'de bugün 19 Haziran 1865'te köleliğin kaldırılmasının yıl dönümü kutlanıyor - Haberler

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ABD'de bugün 19 Haziran 1865'te köleliğin kaldırılmasının yıl dönümü kutlanıyor

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'de bugün 19 Haziran 1865'te köleliğin kaldırılmasının yıl dönümü kutlanıyor

NEW ABD'de bugün, ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) federal tatili kutlanıyor.

NEW ABD'de bugün, ülkede köleliğe son verilme günü olarak bilinen "Haziran 19" (Juneteenth) federal tatili kutlanıyor.

Geçen yıl resmen federal tatil kabul edilen Juneteenth nedeniyle resmi kurumlar yarın da kapalı olacak.

Özgürlük Günü veya Kurtuluş Günü olarak da bilinen haziran ve ondokuz kelimelerinin kısaltılmış bir karışımı olan Juneteenth'in tarihi 19 Haziran 1865'e dayanıyor.

Söz konusu ifade, ABD'de kuzey ile güney eyaletleri arasında yaşanan iç savaşı, "Kuzey ordusu" veya "Federal ordu" olarak bilinen "Birlik Ordusu" tarafından kazanılmasının ardından Tümgeneral Gordon Granger'in, Teksas'ın Galveston kentinde köleleştirilmiş Afrikalı Amerikalıların özgür olduğunu ilan eden emrine işaret ediyor.

Dönemin ABD Başkanı Abraham Lincoln'un 1 Ocak 1863'te köleliğin kaldırıldığını ilan etmesine rağmen, federal hükümeti tanımayan "Konfederasyon ordusu" ile devam eden iç savaş nedeniyle güney eyaletlerinde kölelik devam ediyordu.

Floyd'un ölümü Juneteenth'in federal tatil olması talebini tetikledi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonucu ölümüyle başlayan ve haftalar süren protestolar sırasında ivme kazanan "Siyahi Hayatlar Değerlidir" akımı ile Juneteenth tatili ülke gündemine geldi.

Geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla kabul edilen Juneteenth federal tatili, ABD'nin en ünlü insan hakları savunucusu onuruna 1983 yılında onaylanan Martin Luther King Jr. Günü'nden bu yana listeye eklenen son federal tatil oldu.

Juneteenth'in ulusal tatil olması nedeniyle, ülkede bu hafta seyahatler artarken, özel şirketler ve büyük markalar da kutlama amaçlı pazarlama kampanyaları düzenliyor.

Afrikan Amerikan toplumu ise köleliğin kaldırılmasını kutlamak için aile üyeleri ve arkadaş gruplarının bir araya geldiği Juneteenth partileri yaparken, bazı şehirlerde geçit törenleri gibi halka açık etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

AA / Islam Doğru - Güncel

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