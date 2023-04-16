ABD'de Boston Maratonu Bombalı Saldırısında Ölenler Anıldı
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BOSTON, 16 Nisan (Xinhua) -- ABD'de 2013 yılında gerçekleşen Boston Maratonu bombalı saldırısının 10. yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.
BOSTON, 16 Nisan (Xinhua) -- ABD'de 2013 yılında gerçekleşen Boston Maratonu bombalı saldırısının 10. yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.
15 Nisan 2013 düzenlenen ve Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında patlayan iki bomba üç kişinin ölümüne ve 260'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel