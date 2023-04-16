ABD'de Boston Maratonu Bombalı Saldırısında Ölenler Anıldı

ABD'nin Boston kentinde Boston Maratonu bombalı saldırısında ölenleri anma etkinliği düzenlendi, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

BOSTON, 16 Nisan (Xinhua) -- ABD'de 2013 yılında gerçekleşen Boston Maratonu bombalı saldırısının 10. yıl dönümü nedeniyle bir anma etkinliği düzenlendi.

15 Nisan 2013 düzenlenen ve Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında patlayan iki bomba üç kişinin ölümüne ve 260'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Boston Maratonu bombalı saldırısında ölenlerin aile üyeleri ABD'nin Boston kentinde düzenlenen anma etkinliğine katıldı, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

ABD'nin Boston kentinde Boston Maratonu saldırısı anma anıtına çiçek bırakan bir kadın, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

Boston Maratonu'ndaki bombalı saldırılarda ölenleri anmak için toplanan insanlar, 15 Nisan 2023, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)

ABD'nin Boston kentinde Boston Maratonu bombalı saldırısında ölenlerin aile üyeleri düzenlenen anma etkinliği sırasında anma anıtına doğru yürüyor, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)