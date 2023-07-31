ABD'de bir lunaparkta oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları geri geri hareket etmek zorunda kaldı
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ABD'de bir lunaparkta hızla ileri geri giden bir oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı. Arıza nedeniyle oyuncağın ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD'de bir lunaparkta hızla ileri geri giden bir oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı.
New York Post'un haberine göre, New York eyaletinin Westchester bölgesindeki "Rye Playland" adlı lunaparkta 23 Temmuz'da yaşanan olayın görüntüsü, kısa video paylaşım platformu TikTok'ta yer aldı.
Videonun paylaşılmasının ardından olay, yerel basın tarafından haberleştirildi.
Arıza nedeniyle 10 dakika boyunca hızla geri geri dönen "Music Express" adlı oyuncağın, acil butonu kullanılmasına rağmen ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği bildirildi.
Olayın ardından "Music Express" oyuncağının kullanıma kapatıldığı belirtildi.
Arızalanan oyuncakta ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi.