ABD'de bir lunaparkta oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları geri geri hareket etmek zorunda kaldı

ABD'de bir lunaparkta hızla ileri geri giden bir oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı. Arıza nedeniyle oyuncağın ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.