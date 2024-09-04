Üye Girişi
Haberler

ABD'de bir liseye silahlı saldırı: En az iki ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir liseye yapılan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti. Olaya kolluk kuvvetleri müdahale etti ve saldırgan gözaltına alındı.

(ANKARA) – ABD'nin Georgia eyaletinde, bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Kolluk kuvvetlerinin olaya müdahale ettiği bildirilirken, en az iki kişinin öldüğü açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder kentindeki Barrow County bölgesindeki Apalachee Lisesi'ne yapılan  silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı belirtildi. Havadan çekilen canlı televizyon görüntülerinde lisenin dışında çok sayıda ambulans görüldü. Okulun dışından çekilen görüntülere göre, kampüste en az beş ambulans ve büyük bir kolluk kuvveti ekibi yer alıyor.

En az bir tıbbi helikopterin olay yerinden bir hastayı aldığı görüldü. Olay yerindeki görüntülerde ayrıca, öğrencilerin dua ettiği gözlenirken, okulun yakınındaki bir futbol sahasında toplanan insanlar da görüntülerde yer aldı.

Barrow County Şerifi: "Yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye federal ajanlar da gönderildi"

Barrow County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada da bir şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saat 10: 23 civarında, birden fazla kolluk kuvvetinden memurlar ve İtfaiye/EMS personeli aktif bir çatışma ihbarı üzerine liseye sevk edildi" ifadeleri kullanıldı. Ofis sözcüsü Jenna Sellitto, Atlanta'daki FBI saha ofisinin yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye federal ajanları gönderdiğini söyledi. Saldırganın öğrencilerin ders saatinde olduğu bir zaman diliminde ateş ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ve "daha fazla bilgi aldıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceği" belirtildi.

Barrow County Okul Sistemi, bölgenin internet sitesine göre eyaletteki en büyük 24. okul bölgesi. Bölgedeki yaklaşık 15 bin 340 öğrencinin bin 932'si, saldırının gerçekleştirildiği Apalachee Lisesi'ne kayıtlı.

ABD'de son yirmi yılda okullarda ve üniversitelerde yüzlerce silahlı saldırı meydana geldi. Bunların en ölümcülü 2007 yılında Virginia Tech'te 30'dan fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu katliam, ABD silah yasaları ve ABD Anayasası'nın "silah bulundurma ve taşıma" hakkını güvence altına alan "ikinci değişikliği" üzerine tartışmaları alevlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel Dünya

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
ABD'de liseye silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ülke ayakta! Liseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler!
title