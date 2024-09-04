ABD'de bir liseye silahlı saldırı: En az iki ölü

(ANKARA) – ABD'nin Georgia eyaletinde, bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Kolluk kuvvetlerinin olaya müdahale ettiği bildirilirken, en az iki kişinin öldüğü açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder kentindeki Barrow County bölgesindeki Apalachee Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı belirtildi. Havadan çekilen canlı televizyon görüntülerinde lisenin dışında çok sayıda ambulans görüldü. Okulun dışından çekilen görüntülere göre, kampüste en az beş ambulans ve büyük bir kolluk kuvveti ekibi yer alıyor.

En az bir tıbbi helikopterin olay yerinden bir hastayı aldığı görüldü. Olay yerindeki görüntülerde ayrıca, öğrencilerin dua ettiği gözlenirken, okulun yakınındaki bir futbol sahasında toplanan insanlar da görüntülerde yer aldı.

Barrow County Şerifi: "Yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye federal ajanlar da gönderildi"

Barrow County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada da bir şüphelinin gözaltında olduğu belirtildi. Açıklamada, "Saat 10: 23 civarında, birden fazla kolluk kuvvetinden memurlar ve İtfaiye/EMS personeli aktif bir çatışma ihbarı üzerine liseye sevk edildi" ifadeleri kullanıldı. Ofis sözcüsü Jenna Sellitto, Atlanta'daki FBI saha ofisinin yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak üzere liseye federal ajanları gönderdiğini söyledi. Saldırganın öğrencilerin ders saatinde olduğu bir zaman diliminde ateş ettiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ve "daha fazla bilgi aldıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceği" belirtildi.

Barrow County Okul Sistemi, bölgenin internet sitesine göre eyaletteki en büyük 24. okul bölgesi. Bölgedeki yaklaşık 15 bin 340 öğrencinin bin 932'si, saldırının gerçekleştirildiği Apalachee Lisesi'ne kayıtlı.

ABD'de son yirmi yılda okullarda ve üniversitelerde yüzlerce silahlı saldırı meydana geldi. Bunların en ölümcülü 2007 yılında Virginia Tech'te 30'dan fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu katliam, ABD silah yasaları ve ABD Anayasası'nın "silah bulundurma ve taşıma" hakkını güvence altına alan "ikinci değişikliği" üzerine tartışmaları alevlendirdi.