ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı - Haberler

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pottstown ilçesinde yerel saatle 20.00 sıralarında bir evde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Pottstown İlçe Müdürü Justin Keller, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin ise kayıp olabileceğini açıkladı. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki 3 evin yıkıldığı ve bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi. İlçe yönetimi, Pottstown'daki okullarda bir gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel