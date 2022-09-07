ABD'de Bir Çocuk 5 Aylık Bebeği Evin İçinde Vurdu

WASHINGTON, 7 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde küçük bir çocuk bir evin içinde yanlışlıkla 5 aylık bir bebeği vurdu. Polise göre olay nedeniyle 3 yaşındaki çocuğa ve bebeğe bakan kadın ihmalle suçlanıyor. Tampa Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre emniyet güçleri, Tampa şehrindeki eve, bebeğin vurulduğuna dair bir aramanın ardından Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında müdahale etti.

Polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki Paula Concepcion Santos, çocuk ihmaliyle suçlanıyor. Bebekse Tampa Genel Hastanesi'ne nakledildi. Şans eseri hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan bebek tedavi altına alındı. Santos'un polise 3 yaşındaki çocuğun bir ateşli silahı ele geçirdiğini ve yanlışlıkla ateş ettiğini söylediği öne sürüldü. Ateş açılmasının nasıl gerçekleştiğini çözmeye çalışan yetkililer Santos ile iki çocuk arasındaki ilişkiyi henüz açıklamadı. Salı günü itibarıyla cezaevinde bulunan Santos için 15.000 ABD doları kefalet belirlendi. Tampa Polis Şefi Mary O'Connor'a göre, "Bu bebeğin ölümcül şekilde yaralanmamasına inanılmaz derecede şükretsek de bu olay, her ebeveyn veya vasiye derhal gidip silahlarının düzgün bir şekilde emniyete alınıp alınmadığını kontrol etmeleri için bir hatırlatma görevi görmeli" dedi. O'Connor, "Çocuklar ateşli silahlara erişememeli, ayrıca silahlar her zaman kilitli bir kasada muhafaza edilmeli ve mermiler ayrı olarak saklanmalı" diye ekledi.

Silahlı Şiddet Arşivi'nden alınan verilere göre, İşçi Bayramı hafta sonu boyunca en az dokuz toplu silahlı saldırı sonucunda en az 10 can kaybı meydana geldi. Kuruluş, toplu silahlı saldırıları dört ya da daha fazla kişinin vurularak öldürüldüğü olaylar olarak tanımlıyor. Bu tür olaylar, ülke genelinde, Illinois'e bağlı Chicago, Virginia'ya bağlı Norfolk, Güney Carolina'ya bağlı Charleston'un da aralarında olduğu pek çok şehirde tatilin olduğu hafta sonu boyunca meydana geldi. Kuruluş, hafta sonu meydana gelen en kanlı toplu silahlı saldırı sonucu Minnesota'nın Saint Paul şehrinde Pazar günü üç kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin de yaralandığını kaydetti. Polise göre, memurlar 16.30 sıralarında arandı ve bir konutun dışında vurulmuş iki kişiyi buldu. Yerel haber kuruluşu KARE'ye göre, her ikisi de bölgedeki bir hastaneye nakledildi. KARE'ye göre, polis evde daha sonra ölü olduğu belirlenen üç kurban daha buldu.