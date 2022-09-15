ABD'de bir annenin 3 çocuğunu okyanusta boğduğu iddia ediliyor Güncel Haberler NEW ABD'de 30 yaşındaki bir kadın, 3 çocuğunu Atlantik Okyanusu'nda boğduğu iddiasıyla cinayetle suçlanıyor. NEW ABD'de 30 yaşındaki bir kadın, 3 çocuğunu Atlantik Okyanusu'nda boğduğu iddiasıyla cinayetle suçlanıyor. Anne Erin Merdy, 12 Eylül'de Brooklyn'deki Coney Island iskelesinin kenarında çocukların cesedine ulaşılan yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta sırılsıklam ve yalınayak dolaşırken bulundu. 7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti. Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Cinayetle suçlanan annenin, mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Alaca Tam Gemi Şok Denemeleri Atlantik Okyanusu 12 Eylül Darbesi Brooklyn Güncel Haberler

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