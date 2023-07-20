ABD'de bir anne oğlunu öldürmesi için kiralık katil tutmaya çalıştı

ABD'nin Miami kentinde 18 yaşındaki Jazmin Paez adlı anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için sahte bir internet sitesi üzerinden kiralık katil tutmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD'nin Miami kentinde 18 yaşındaki Jazmin Paez adlı anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için sahte bir internet sitesi üzerinden kiralık katil tutmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

ABD'de bir anne oğlunu öldürmesi kiralık katil tutmaya çalıştı. Florida eyaletinde yer alan Miami kentinde 18 yaşındaki Jazmin Paez adlı anne, 3 yaşındaki oğlunu öldürmesi için sahte bir internet sitesi üzerinden kiralık katil tutmaya çalıştığı gerekçesiyle geçtiğimiz salı günü gözaltına alındı.

ABD basınında yer alan haberlerde, annenin oğlunu öldürmesi için 3 bin dolar ödemeyi kabul ettiği aktarılarak, annenin siteye oğlunun resimlerini ve tam olarak nerede olduğuna dair bilgiler paylaştığı ifade edildi.

Kiralık katil kılığına giren polislerin cani anne ile konuştuğu ve annenin planlarının detaylarını polise aktardığı ifade edilen haberlerde, polisin annenin IP adresini ve çocuğun varlığını doğrulamasının ardından baskın yaptığı aktarıldı.

Haberlerde, cani annenin birinci derece cinayete azmettirme ve üçüncü derece bir iletişim cihazını yasa dışı kullanımı ile suçlandığı aktarıldı. Her gün yüzlerce kişinin kiralık katil tutmak için söz konusu siteyi ziyaret ettiği ve birçoğunun tutuklandığı ifade edildi.

Öte yandan bu yılın başlarında Tennessee Hava Ulusal Muhafızlarında görevli bir personeli site üzerinden kiralık katil olmak için başvurması sonucu gözaltına alınmıştı. - MİAMİ