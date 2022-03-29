ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı - Haberler

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ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'de Biden'ın eşinin ders verdiği üniversiteye bomba ihbarı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'ın öğretmenlik yaptığı Northern Virginia Üniversitesine (NVCC) bu sabah bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Okulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Alexandria kampüsü, bomba ihbarı nedeniyle bugün kapalıdır." şeklinde uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, okuldan öğrenciler ve çalışanların boşaltıldığı kaydedilerek bölgeye yaklaşılmaması konusunda yetkililerin talimatlarının takip edilmesi istendi.

Jill Biden'in Sözcüsü Michael LaRosa, The Hill'e yaptığı açıklamada, "First Lady, bu sabah Beyaz Saray'dan ders için ayrılmadan önce NVCC'de bir bomba tehdidi olduğu konusunda bilgilendirildi ve şu an güvende." ifadesini kullandı.

Yetkililer, ihbarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

AA / Islam Doğru - Güncel

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