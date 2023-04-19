ABD'de bıçaklı saldırı şüphelisinin arabayla çarptığı genç öldü
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THOUSAND ABD'nin California eyaletinde, bıçaklı saldırı şüphelisinin aracıyla çarptığı genç öldü, 3 kişi yaralandı.
THOUSAND ABD'nin California eyaletinde, bıçaklı saldırı şüphelisinin aracıyla çarptığı genç öldü, 3 kişi yaralandı.
Yetkililer, Thousand Oaks'ta okullarının yakınında yürüyen bir grup öğrenciye çarpan kişinin, günün erken saatlerinde bir iş yeri çalışanını bıçakladığından şüphelenildiğini, zanlının gençlere kasten çarpıp çarpmadığının araştırıldığını belirtti.
Şerif Yardımcısı Ashley Barrios, polisin olay anında şüphelinin peşinde olmadığını söyledi.
Çarpma sonucunda 16 yaşındaki bir gencin öldüğü, aynı yaşlardaki 3 kişiyle birlikte zanlının da yaralandığı bildirildi.
Gençlerin kimlikleri açıklanmadı.
Şüphelinin, iş yeri çalışanını bıçakla yaraladıktan sonra 24 kilometre uzaklıktaki Camarillo'da aile üyeleriyle tartıştığı, daha sonra 19 kilometre mesafedeki Thousand Oaks'ta gençlere çarptığı değerlendiriliyor.