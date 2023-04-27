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ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

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- ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı ABD'nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

- ABD'de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

TEXAS - ABD'nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.

ABD'nin güneyinde Florida ve Teksas eyaletlerinde dolu yağışı etkili oldu. Florida'ya bağlı Palm Bay ve Texas'a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County'i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100'den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.

ABD'nin güneydoğusunda son birkaç ayda şiddetli fırtınalar meydana gelmiş, Mart ayında etkili olan ve tüm bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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