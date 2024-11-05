ABD'de Başkanlık Seçimlerinin Sonucunu Belirleyecek 7 Salıncak Eyalette Son Durum

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD'de yeni başkanı belirlemek için oy kullanma hakkına sahip 240 milyon kişi bulunuyor. Seçim sonuçlarını kritik önemdeki 7 "salıncak eyaletin" seçmenlerinin belirlemesi bekleniyor. ABD medyasında yer alan son anketlere göre, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris bu bölgelerde başa baş bir rekabet içerisinde.

ABD'de başkanlık için seçimler bugün yapılıyor. ABD genelinde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 240 milyon seçmen bulunurken bunların neredeyse üçte biri, 78 milyondan fazla seçmen erken oylama sürecinde oyunu kullandı.

ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan seçim uzmanları, öngörülemezlikleri nedeniyle "salıncak eyaletler" olarak isimlendirilen yedi eyaletin Beyaz Saray'a giden anahtarı taşıdığını belirtiyor. Bu eyaletler arasında Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin bulunuyor.

Salıncak eyaletlerin belirleyiciliği bu eyaletlerdeki seçmenlerin çoğunlukla kararsız veya iki parti arasında birbirine yakın oranlarla bölünmüş olmasından geliyor. Seçim süreci boyunca hem Demokratların adayı Kamala Harris hem de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump bu eyaletlerde yoğun bir kampanya süreci yürüterek sonuçları kendi lehine çevirmeye çalıştı.

Arizona

Demokratlar, uzun zaman sonra ilke kez 2020'de, küçük bir farkla Arizona'da bütün delegeleri kazandı. Meksika ile sınırı olan Arizona'da Trump'ın mevcut Beyaz Saray yönetimi ve Demokrat rakibini göçmenlik üzerinden hedef aldığı söylemlerinin popülerlik kazandığı gözlemleniyor. Buna karşın son aylarda sınırdan geçişlerde rekor seviyelerde düşüş yaşandı. Trump, kazanması durumunda "Amerika tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu" gerçekleştireceğini de söylemişti. Son anketlere göre Trump, Arizona'da Harris'ten iki puan önde görünüyor.

Michigan

ABD'deki en büyük Arap-Amerikalı nüfusuna sahip Michigan'da adayların Orta Doğu politikası, seçmenlerin oy kullanma davranışını etkileyen önemli faktörler arasında görülüyor. Demokratların adayı Harris, İsrail'e karşı mevcut ABD Başkanı Joe Biden'dan daha sert söylemlerle gündeme gelmişti. Ancak Arap-Amerikalı seçmenlerin önemli bir kısmının Beyaz Saray'ın mevcut Orta Doğu politikasına tepki göstermek amacıyla Donald Trump'a destek verdiği görülüyor. Trump zaman zaman barış çağrıları yapmasının yanı sıra Orta-Doğu'da Biden yönetiminden neyi farklı yapacağı konusunda net bir duruş sergilemiş değil. Son anketlerde Harris, Michigan'da Trump'ın bir puan önünde yer alıyor.

Pensilvanya

Salıncak eyaletler arasında en çok delegeye sahip Pensilvanya'da hem Kamala Harris hem de Donald Trump yoğun bir kampanya programı yürüttü. Pensilvanya'da 2020 seçimlerinde Biden'ı desteklemişti. Temmuz ayında Pensilvanya'da Trump kendisine yönelik bir suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Trump'ı destekleyen teknoloji zengini Elon Musk, burada seçmenlere çekiliş yoluyla para dağıtımış ve tarışmalara neden olmuştu. Pensilvanya'da seçmenler açısından en belirleyici konunun ekonomi olduğu düşünülüyor. Biden yönetimi döneminde ülkede enflasyon genel olarak artmış olsa da market alışverişi fiyatları, Pensilvanya'da diğer eyaletlere göre daha hızlı arttı.Yüksek enflasyonun, Harris'in kampanyası için ABD genelinde olduğu gibi Pensilvanya'da da sorun oluşturuyor. Son anketlere göre, Harris, Pensilvanya'da Trump'tan 0.2 puan önde.

Nevada

Son birkaç seçimde Demokratlara oy veren Nevada'nın bu seçimlerde Cumhuriyetçilere desteğinin artırdığına ilişkin önemli işaretler var. Biden'ın Demokratların adaylığını Harris'e bırakmasından önce, Trump, anketlerde açık ara öndeydi. Ancak büyük Latin nüfusuna sahip olan Nevada'da Trump'ın avantajı, Harris'in aday olmasının ardından azalmış görünüyor. Son verilerine göre, Nevada, yüzde 5.1 ile ülkedeki en yüksek üçüncü işsizlik oranına sahip. Bu yüzden adayların ekonomiye ilişkin vaatlerinin belirleyici olması bekleniyor. Son anketlere göre Trump Nevada'da Harris'in bir puan önünde.

Wisconsin

Wisconsin'de anketler bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr.'ın güçlü bir destek almasının, Harris ya da Trump'ın oy sayımlarını olumsuz etkileyebileceğini göstermişti. Kennedy, Ağustos sonunda kampanyasını askıya almış ve Trump'ı desteklediğini açıkladı. Trump,Wisconsin için daha önce "Eğer Wisconsin'i kazanırsak, her şeyi kazanmış oluruz" demişti. 2020'de 0.63'lük bir farkla Biden'ı destekleyen Wisconsin'de son anketler Harris'i bir puan önde gösteriyor.

Georgia

Georgia, 2020 seçimlerinde Fulton oy sayım merkezinde Trump'ın seçimlere müdahale etmeye kalkıştığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialar, Trump'a karşı dört ayrı ceza davası açılmasına neden oldu. Trump ve 18 eyalet yetkilisi Trump'ın Biden'a karşı küçük bir farkla aldığı mağlubiyeti tersine çevirmek için komplo kurmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddedien Trump seçimden önce mahkemeye çıkmayacak. Georgia'nın nüfusunun üçte biri Afrikalı-Amerikalılardan oluşuyor. Bu demografinin, 2020'de Georgi'yı Biden'a kazandıran faktörler arasında olduğu düşünülüyor. Ancak son kamuoyu yoklamaları Biden yönetiminin siyah seçmenlerin beklentilerinin altında kaldığını gösterirken uzmanlara göre bu durum Harris'in kampanyasına da negatif yönde etki edebilir. Son anketlere göre, Trump Georgia'da, bir puanla Harris'in önünde.

Kuzey Carolina

Trump, 2020'de Kuzey Carolina'yı kazanmıştı. Son anketlere göre Trump Kuzey Carolina'da Harris'in bir buçuk puan önünde. Uzmanlar Demokratların Kuzey Carolina'yı kazanabilmesi için, eyaletin siyah seçmenlerinin yüksek katılım gerektiğini söylüyor. Demokratların yüksek sayılarda görmeleri gereken bir diğer önemli grup ise tüm seçmenlerin nerdeyse yarısını oluşturan 43 yaş altı seçmenler. Cumhuriyetçilerin kazanabilmesi için eyaletin Cumhuriyetçi yoğunluklu bölgelerini büyük ölçüde tahrip eden Helene kasırgasına rağmen seçimlere en yüksek oranlarda katılım göstermesine bağlı olduğu belirtiliyor.