ABD'de başkan adayı olması beklenen DeSantis, Rusya-Ukrayna savaşını 'toprak anlaşmazlığı' şeklinde niteledi

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olması beklenen Ron DeSantis, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı "toprak anlaşmazlığı" şeklinde nitelendirdi.

Fox News sunucusu Tucker Carlson, Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen isimlere Rusya- Ukrayna savaşı ve ABD'nin Ukrayna politikası hakkında sorular yöneltti.

Seçimlere adaylığını resmen duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'de rejim değişikliğini desteklemeliyiz. Bu çok daha önemli. Bizi bu duruma sokan Biden yönetimidir." ifadesini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafın da yorgun ve anlaşmaya hazır olduğu görüşünü savunan Trump, bu hususta görüşmelerin hemen başlaması gerektiğini vurguladı.

Eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerine aday olması beklenen Mike Pence ise " Rusya'nın küçük ve zorba lideri" şeklinde nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer savaşı bir "zorbalık tehdidi" olarak kullandığını kaydetti. ABD'nin bu zorbalığı kabul etmeyeceğini belirten Pence, Biden idaresinin dünya sahnesinde liderlik edemediğini ancak ABD'nin hala barışın güç yoluyla geldiğine inanan bir ulus olduğunu öne sürdü.

Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyerek ABD'nin kendisinin savaşmak zorunda kalmadığını dile getiren Pence, "Cumhuriyetçi Partide Putin savunucularına yer yok." ifadesine yer verdi. Pence, bunun ABD'nin savaşı olmadığını ancak Putin durdurulamaz ve NATO müttefiklerine doğru ilerlerse ABD'den kendi askerlerinin gönderilmesinin isteneceğine işaret etti.

"Rusya-Ukrayna arasındaki toprak anlaşmazlığı öncelikli sorunlardan değil"

Cumhuriyetçi Partiden aday olması beklenen bir diğer isim Florida Valisi Ron DeSantis ise ABD'nin sınır ve enerji güvenliği, Çin Komünist Partisinin faaliyetleri gibi "hayati ulusal çıkarlarını" ilgilendiren öncelikli sorunları olduğunu belirterek, "Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığına daha fazla karışmak bunlardan biri değil." ifadesini kullandı.

Yönetiminin savaşla ilgili net bir hedefi olmadığını öne süren DeSantis, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uyguladığını iddia ettiği Biden idaresini eleştirdi.

DeSantis, "Hiç kuşkusuz amaç barış olmalıdır. ABD, Amerikan birliklerinin konuşlandırılmasını gerektirebilecek veya Ukrayna'nın, sınırlarının ötesinde saldırı operasyonlarına girmesini sağlayacak yardım sağlamamalıdır. Bu nedenle F-16'lar ve uzun menzilli füze seçenekleri masadan kaldırılmalıdır." dedi.

Bu hamlelerin ABD'yi çatışmanın içine çekme ve 2 nükleer güç arasında sıcak bir çatışmaya yaklaştırma tehlikesi taşıdığını vurgulayan DeSantis, bu riskin kabul edilemeyeceğini söyledi. DeSantis, ülke içinde uyuşturucu kaçaklığı gibi birçok güvenlik sorunları varken, yabancı topraklarda tırmanan bir savaşa müdahale etmeye öncelik verilmemesi gerektiğini savundu.