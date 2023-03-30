ABD'de başkan adayı Haley, İsrail'deki yargı düzenlemesiyle ilgili Biden'ın tutumunu eleştirdi

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Nikki Haley, İsrail'deki tartışmalı yargı reformuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tutumunu eleştirdi.

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Nikki Haley, İsrail'deki tartışmalı yargı reformuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tutumunu eleştirdi.

Haley, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Joe Biden'ın, İsrail'e tamamen kendi iç meseleleriyle ilgili bir konuda ders vermesi çok çirkin. İsrail hükümetinin bizim kendi Yüksek Mahkememizi ilgilendiren meseleler hakkında Amerika'ya baskı yapmasını asla istemeyiz, onlar da bunu yapmaz zaten. İsraillilerin buna kendilerinin karar vermesine izin vermeliyiz."

ABD Başkanı Biden, tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ülke çapında protestolara sahne olan İsrail'de yaşananlardan endişe duyduğunu belirterek, bu konudaki mesajını Netanyahu'ya ülkesinin İsrail'deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söylemişti.

Biden, İsrail'in içişlerine karıştıkları yönündeki iddiaları ise reddetmişti.

Haley, daha önce, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisiyken ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararının ertesinde buna karşı çıkan ülkeleri not ettiğini söylemişti.

ABD'nin "kuyusunu kazan" ülkelere milyar dolarlar verdiklerini iddia eden Haley, bu ülkelerin bazılarının "Amerikan askerlerini öldürmeye çalışan teröristleri desteklediğini" öne sürmüştü.

Haley, "Pakistan, Irak, Filistin ve hatta komünist Küba ve Çin'e dış yardım veriyoruz. Dostlar satın almaya çalışmayı bırakmalıyız." ifadesini kullanmıştı.