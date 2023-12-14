ABD'de barış yanlısı Yahudi grup, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Göstericilerin otobanda oturarak yolu kapattığı görüldü. Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldığı ve ABD'nin, 'Gazze halkına karşı savaş suçlarını finanse etmesine son vermesinin' talep edildiği belirtildi. Göstericilerden 75 kişi gözaltına alındı.
NEW ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.
IfNotNow adlı X hesabından yapılan video paylaşımında, göstericilerin, otobanda oturarak yolu kapattığı görüldü.
Paylaşımda, Gazze'de ateşkes çağrısı yapıldığı ve ABD'nin, "Gazze halkına karşı savaş suçlarını finanse etmesine son vermesinin" talep edildiği belirtildi.
"Gazze'de milyonlarca kişi bomba, kurşun, açlık ve hastalık yüzünden ölümle karşı karşıya" ifadelerine yer verilen açıklamada, oturma eylemi sırasında göstericilerden 75 kişinin, polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.