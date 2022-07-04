ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16... ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. - WASHINGTON İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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