ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16...
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Güncel