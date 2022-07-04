ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı NEW ABD'de llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. NEW ABD'de llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Highland Park polisi, Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreninde, kimliği belirsiz saldırganın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. ABD medyasında yer alan haberlere göre, görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatanlar olduğu bilgisini paylaşmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor. AA / Mücahit Oktay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler

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