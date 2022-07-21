ABD'de Ba.5 Omicron Alt Varyantı, Yeni Enfeksiyonların Yaklaşık Yüzde 80'ini Oluşturuyor - Haberler

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ABD'de Ba.5 Omicron Alt Varyantı, Yeni Enfeksiyonların Yaklaşık Yüzde 80'ini Oluşturuyor

Xinhua - Güncel
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ABD'de Ba.5 Omicron Alt Varyantı, Yeni Enfeksiyonların Yaklaşık Yüzde 80'ini Oluşturuyor

ABD'de BA.5 alt varyantı, 16 Temmuz'da sona eren haftadaki yeni enfeksiyonların yüzde 77,9'unu oluşturdu.

ABD'de BA.5 alt varyantı, 16 Temmuz'da sona eren haftadaki yeni enfeksiyonların yüzde 77,9'unu oluşturdu. Bu oran bir hafta önce yüzde 68,7 düzeyindeydi.

LOS ANGELES, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan en son verilere göre, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baskın koronavirüs türü olan BA.5 Omicron alt varyantı, ülkedeki yeni Kovid-19 enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor. ABD'de BA.5 alt varyantı, 16 Temmuz'da sona eren son haftadaki yeni enfeksiyonların yüzde 77,9'unu oluşturdu. Bu oran bir hafta önce yüzde 68,7 düzeyinde bulunuyordu. CDC verileri, bir başka yeni alt varyant olan BA.4'ün ise, yeni enfeksiyonların yüzde 12,8'ini oluşturduğunu gösterdi. Bu iki bulaşıcı alt varyant, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni enfeksiyonların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. CDC verileri, iki alt varyanta yakalandığı teyit edilmiş vakaların Mayıs ortasından bu yana artmaya devam ettiğini de ortaya koydu. Sağlık uzmanlarına göre, Omicron'un önceki varyantlarından daha bulaşıcı olan bu iki alt varyant, aşıların ve önceki enfeksiyonların korumasından seleflerinin çoğuna kıyasla daha kolay kaçabiliyor gibi görünüyor.

Xinhua / Güncel

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