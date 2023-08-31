ABD'de Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nın yurt binasının temeli atıldı

CHAPEL Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşinin kurduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nın ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki yerleşkesine inşa edilecek Sancar Bursluları Yurdu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

CHAPEL Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşinin kurduğu Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nın ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki yerleşkesine inşa edilecek Sancar Bursluları Yurdu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi yerleşkesine inşa edilecek yurt binası 8 Türk bursiyere ABD'deki bilimsel çalışmaları boyunca barınma ve bilimsel çalışmalarını yürütme imkanı sağlayacak.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ'un katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde Kuzey Carolina Üniversitesi'nde görevli Türk ve ABD'li akademisyenler de hazır bulundu.

Aziz Sancar, temel atma töreninde, AA muhabirine, "Hürriyet verilmez, hürriyet alınır. Azerbaycan Karabağ'ı aldığında, Azerbaycan'a davet edildim ve orada da aynı şeyi söyledim, 'toprağımız bize verilmez, toprağımızı biz alırız' diye. 30 Ağustos da bunun bir simgesidir. 30 Ağustos Türkiye'yi Türkiye yapandır. Bunlar Atatürk'ün ve çalışma arkadaşlarının sayesinde oldu. Onların inançları ve onların yaptıkları devrimler sayesinde oldu. O olmasaydı, Güneydoğu'da, Mardin'in Savur ilçesinden Nobel alacak bir bilim adamı yetişmezdi." dedi.

ABD'ye ilk geldiğinde maddi açıdan çok büyük zorluklar yaşadığı için bir süre okulun laboratuvarında kaldığını anlatan Sancar, temel amaçlarının ülkeye gelen Türk öğrencilerin aynı zorlukları yaşamasını önlemek olduğunu vurguladı.

Sancar, 2007'de Vehbi Koç Ödülü'nü aldıktan sonra kredi çektiğini ve Türk öğrencilerin kalması için Kuzey Carolina'da bir ev satın aldıklarını, Nobel ödülünü kazanınca eşiyle birlikte, projelerini daha da geliştirmeye karar verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancar çiftinin projesine destek

Konudan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projenin daha da büyütülmesi için kendisine destek olduğunu belirten Sancar, böylelikle Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi projesinin ve yurt binasının ortaya çıktığını kaydetti.

Aziz Sancar'ın eşi Gwen Sancar da ABD'de Türk öğrenciler için bir yurt kurma fikrinin evliliklerinin ilk yıllarında ortaya çıktığını söyledi. Gwen Sancar, "Aziz, İstanbul'da tıp eğitimi aldığı yıllarda Mardin Evi'nin yurt olarak kendisi için sağladığı kolaylıklardan bahsetmişti. Bu noktadan çıkışla, ABD'de eğitim gören Türk öğrenciler için benzer bir şey yapma fikri doğdu. Onların kültür farklılığına ayak uydurmalarına yardımcı olacak, destek ve yardım bulabilecekleri bir ortam oluşturma fikri böyle başladı." dedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ise ABD'deki öğrencilik yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı ve bu projenin Türk öğrenciler için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

-Aziz Sancar kimdir

Mardin'in Savur ilçesinde 1946'da dünyaya gelen Sancar, 1977'de Dallas'taki Teksas Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Sancar, halihazırda Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde ders veriyor.