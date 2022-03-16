ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret suçları arttı - Haberler

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ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret suçları arttı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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Son olarak San Francisco ve New York'ta işlenen nefret suçları da dahil olmak üzere, ABD'de ülke genelinde Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçları arttı.

Son olarak San Francisco ve New York'ta işlenen nefret suçları da dahil olmak üzere, ABD'de ülke genelinde Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçları arttı. Asya kökenli nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı New York'taki Çin Mahallesi, AA tarafından görüntülendi.

ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret suçları arttı

ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret suçları arttı

ABD'de Asya kökenlilere yönelik nefret suçları arttı

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, New York, Asya, Güncel, Haberler

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