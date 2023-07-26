ABD'de Aşırı Sıcakta Çalışan İşçilerin Korunmasını Engelleyen Yasaya Protesto

ABD'de Kongre Üyesi Demokrat Greg Casar, Texas'taki aşırı sıcakta dışarıda çalışan işçilerin korunmasını engelleyen yasayı, başkent Washington'daki Kongre binası önünde 8 saatten fazla su içmeyerek protesto etti. Casar, yasanın işçilerin hayatını tehlikeye attığını ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

ABD'de Kongre Üyesi Demokrat Greg Casar, Texas'taki aşırı sıcakta dışarıda çalışan işçilerin korunmasını engelleyen yasayı, başkent Washington'daki Kongre binası önünde 8 saatten fazla su içmeyerek protesto etti.

CNN'in haberine göre, Texas Temsilcisi Casar, haziran ayında Cumhuriyetçi Texas Valisi Greg Abbott'un imzaladığı ve çalışanların su molalarını engelleyen yasayı protesto için 8 saati aşkın su içmedi.

Casar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Abbott'un imzaladığı yasa sebebiyle şimdiden 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve sıcağa maruz kalan işçiler için ülkede herhangi bir önlem alınmadığını belirtti.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanı Yardımcısı Julie Su, CNN'e yaptığı açıklamada, İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinin (OSHA) "sıcakta çalışan işçileri korumak için önemli adımlar attığını" kaydetti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, geçen hafta aşırı sıcakların ülke genelinde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Aralarında Casar'ın da bulunduğu, işçilerin aşırı sıcaklarda çalışması ile ilgili Çalışma Bakanlığına mektup yazarak imzalayan 100 Kongre üyesi, söz konusu mektupta sıcak hava nedeniyle hayatını kaybeden 40 yaşındaki ABD Posta Servisi (USPS) çalışanını ve 35 yaşındaki işçiyi örnek vererek aşırı sıcaklarda çalışma şartları hakkında acil önlem alınmasını talep etmişti.