ABD'de aşı uzmanları, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-17 yaş grubu için tavsiye etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de aşı uzmanları, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-17 yaş grubu için tavsiye etti

AA - Mücahit Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'de aşı uzmanları, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-17 yaş grubu için tavsiye etti

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanları tarafından düzenlenen panelde, ilaç şirketi Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirildi.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( Fda ) uzmanları tarafından düzenlenen panelde, ilaç şirketi Moderna'nın 6-17 yaş grubu için geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulanabilir olduğu yönünde görüş bildirildi.

Fda'nın çağrısı üzerine toplanan 22 kişilik aşı uzmanının tamamı, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'nın 6-17 yaş grubu çocuk ve ergenler için geliştirdiği Kovid-19 aşısına izin verilmesini tavsiye eden karar üzerinde ortak görüş bildirdi.

Şu an yalnızca yetişkinler için onaylanmış Kovid-19 aşısına sahip Moderna, gün boyu süren panelde alınan tavsiye kararına FDA'nın uyması durumunda, aşısı ABD'de ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklar için onaylanmış ikinci firma olacak.

ABD medyasında, FDA'nın panelden çıkan tavsiye kararı doğrultusunda hareket etmesine muhtemel gözüyle bakılırken, aynı yaş grubunun geçen yıldan bu yana Pfizer-BioNTech'in aşısına erişimi olmasından dolayı, yeni onayın aşı oranlarının yükselmesine ciddi bir katkı yapmayacağı tahmininde bulunuldu.

Moderna geçen haziranda 12-17 yaş grubu Kovid-19 aşısı için onaya başvurmuş ancak aşının nadir görülen bir kalp rahatsızlığına sebep olabileceği endişesiyle FDA'dan olumsuz cevap almıştı.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Moderna FDA Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title