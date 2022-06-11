ABD'de artan silahlı saldırılara karşı protesto - Haberler

ABD'de artan silahlı saldırılara karşı protesto
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD'nin New York kentindeki Cadman Plaza civarında bir araya gelen göstericiler, silah kontrol yasasını desteklemek için "March for Our Lives" protestosu düzenledi.
ABD'nin New York kentindeki Cadman Plaza civarında bir araya gelen göstericiler, silah kontrol yasasını desteklemek için "March for Our Lives" protestosu düzenledi. Gösteriye, New York Başsavcısı Leticia James ve New York Belediye Başkanı Eric Adams da katıldı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel