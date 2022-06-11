ABD'de artan silahlı saldırılara karşı protesto ABD'nin New York kentindeki Cadman Plaza civarında bir araya gelen göstericiler, silah kontrol yasasını desteklemek için "March for Our Lives" protestosu düzenledi. ABD'nin New York kentindeki Cadman Plaza civarında bir araya gelen göstericiler, silah kontrol yasasını desteklemek için "March for Our Lives" protestosu düzenledi. Gösteriye, New York Başsavcısı Leticia James ve New York Belediye Başkanı Eric Adams da katıldı. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri New York Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ABD'de artan silahlı saldırılara karşı protesto - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.