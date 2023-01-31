ABD'de araçtan silahla ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı Güncel Haberler NEW ABD'nin Florida eyaletinde hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi. NEW ABD'nin Florida eyaletinde hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Lakeland Polis Şefi Sam Taylor, yaptığı açıklamada, Lakeland kentinde silahlı saldırganların, binek bir araçtan ateş açtığını söyledi. Silahlı saldırının "hedefli" olduğuna inandıklarını belirten Taylor, 10 kişinin yaralandığını aktardı. Taylor, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Florida Güncel Haberler

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