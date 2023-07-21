ABD'de Araç Hırsızlığı Vakaları Yüzde 33,5 Arttı

ABD'de Ceza Adaleti Konseyi tarafından yayımlanan verilere göre, 2023'ün ilk yarısında araç hırsızlığı vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 arttı. Cinayet vakalarında ise düşüş yaşandı.