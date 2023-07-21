ABD'de Araç Hırsızlığı Vakaları Yüzde 33,5 Arttı
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ABD'de Ceza Adaleti Konseyi tarafından yayımlanan verilere göre, 2023'ün ilk yarısında araç hırsızlığı vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 arttı. Cinayet vakalarında ise düşüş yaşandı.
ABD'de Ceza Adaleti Konseyi tarafından yayımlanan "ABD Şehirlerindeki Suç Endeksi: 2023 Yıl Ortası Güncellemesi" verilerinde, araç hırsızlığı vakalarının, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 33,5 arttığı görüldü.
The Hill'de yer alan habere göre, söz konusu çalışmada, ABD'nin 37 şehrindeki aylık şiddet, hırsızlık ve uyuşturucu suç oranlarının esas alındığı kaydedildi.
Araç hırsızlığı vakalarının 2023'ün ilk altı ayında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 33,5 arttığı tespit edildi.
Çalışmadan elde edilen verilerde, söz konusu zaman aralığında geçen yılın aynı dönemine göre soygun vakalarında yüzde 3,6 azalma gözlemlenirken, cinayet verisi alınan 30 şehirdeki cinayet vakalarında yüzde 9,4 düşüş olduğu belirtildi.
Söz konusu şehirlerdeki cinayet oranının, 2019'un ilk yarısındaki verilere göre ise yüzde 24 artış gösterdiği belirlendi.