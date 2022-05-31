ABD'de Anma Günü tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferi iptal edildi - Haberler

ABD'de Anma Günü (Memorial Day) tatilinde 2 bin 500'den fazla uçak seferi Kovid-19 sonrası yeni yapılanma ve kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Uçuş verilerini takip eden FlightAware internet sitesine göre, hafta sonu ve dün ABD genelinde 2 bin 500'den fazla uçuş iptal oldu, 2 bin 400 sefer de gecikti.

Hava yolları şirketleri, uçuş iptalleri ve gecikmelere neden olarak ülkenin bazı bölgelerinde yoğun gök gürültülü hava şartları ile Kovid-19 salgınına bağlı seyahatlerdeki yavaşlamanın ardından uçuş ekiplerini yeniden yapılandırmada yaşanan sorunları gösterdi.

Öte yandan ABD Ulaştım Güvenlik Dairesi (TSA), Anma Günü hafta sonunda toplam 6,5 milyon yolcunun güvenlik taramasından geçtiğini, bu rakamın 2021 verilerine göre yüzde 10 artışa denk geldiğini bildirdi.

ABD'de, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayısın son pazartesi Anma Günü olarak kutlanırken o hafta sonu yaz dönemi tatil sezonunun açılışı olarak da kabul ediliyor.