ABD'de Amerikan Hava Yolları Uçağı Acil İniş Yaptı

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Amerikan Hava Yolları'na ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, motorunda meydana gelen mekanik sorun nedeniyle Las Vegas'taki havalimanına acil iniş yaptı. Yolculardan ve mürettebatından yaralanan olmadı.

ABD'de Amerikan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, motorundan duman ve alev çıkmasının ardından Las Vegas'taki havalimanına acil iniş yaptı.

Amerikan Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Airbus A321" tipi, "AA1665" sefer sayılı uçağın, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'ndan Kuzey Carolina'daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra motorunda mekanik sorun saptandığı bildirildi.

Uçağın kalkış yaptığı Las Vegas'a geri dönmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, 153 yolcu ile 6 kişilik mürettebat arasında herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediği belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve arıza giderilene kadar uçağın hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda uçağın sağ motorundan duman ve alev yükseldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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